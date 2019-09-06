В экспедицию по памятникам Золотой Орды отправится карагандинская молодежь

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области в рамках Года молодёжи пройдёт научно-познавательная экспедиция «Улытау - колыбель Золотой Орды». Проект, приуроченный к 750-летию Золотой Орды, реализуется по программе «Рухани жаңғыру». Он также направлен на реализацию задач, поставленных Елбасы в статье «Семь граней Великой степи», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата области.

Инициаторами экспедиции выступили управление культуры, архивов и документации Карагандинской области и Областной историко-краеведческий музей.

Группа молодёжи в недельном туре по сакральным местам посетит памятники золотоордынского периода. В состав экспедиции войдут молодые учёные-историки, географы, краеведы, студенты, журналисты-блогеры, художники.

По ходу поездки будет производиться видеосъёмка. И в будущем планируется выпустить короткометражный фильм, посвящённый истории Золотой Орды. По итогам экспедиции также издадут фотоальбом, карты и буклеты.

Согласно программе маршрут экспедиции включает в себя посещение городища Хан-Ордасы, мавзолеев Жошы хана, Алаша хана, Аяккамыр, Болган ана, Белен ана, Кулан ана и других сакральных мест. Участники поднимутся на пик Алтыншокы, на горы Баскамыр и Аяккамыр, побывают в археологическом комплексе «Теректы-Аулие».

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев на Международном туристическом форуме «Улытау-2019» 24 августа заявил о том, что этот регион должен стать центром этнографического туризма международного уровня. Необходимые для этого работы должны быть начаты в рамках празднования 750-летия Золотой Орды, отметил Глава государства.