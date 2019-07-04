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В экспедицию по двум регионам страны отправится павлодарская молодёжь

Автор:  
Антон Гагарин
4 Июля 2019, 00:49
В экспедицию по двум регионам страны отправится павлодарская молодёжь

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Для пробуждения патриотических чувств у молодёжи центр развития молодёжных инициатив управления по вопросам молодёжной политики Павлодарской области намерен провести республиканскую экспедицию «Улы далага саяхат» по Павлодарской и Карагандинской областям, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В эту экспедицию из города Павлодара отправится несколько внедорожников, которые будут оформлены (наклейки логотипа проекта, а также спонсоров) в соответствии с темой проекта. У всех участников будет единая экипировка для удобного передвижения, на протяжении всей экспедиции участники проекта будут проживать в горной местности в полевых условиях», - сообщили журналистам в павлодарском центре развития молодёжных инициатив.

В экспедиции, по данным ЦРМИ, будут участвовать «представители основной яркой платформы молодёжной политики Павлодарской области», имеющие определённые заслуги в сфере спорта, культуры, творчества, искусства, образования, телевидения и другие.

«По итогам мероприятия будет подготовлен короткометражный документальный фильм «Улы далага саяхат» и ежедневные выпуски «Дневник путешественника», - добавили в учреждении. - Основная задача проекта заключается в возрождении духовных ценностей, о которых, к сожалению, мы стали забывать. Духовные ценности в первую очередь помогут сформировать национальную идентичность, целостность национального исторического сознания».

Экспедиция, которая стартует в Павлодаре, пройдёт через мавзолей М. Копеева в Баянаульском районе, Каркаралинский район Карагандинской области, через Караганду, Жезказган, мавзолей Жошы хана, культовый памятник «Домбауыл», мавзолей Алаша хана, городище Хан Орда, через гору Улытау, а также через города Сатпаев, Жезказган и финиширует в Павлодаре. Её общая протяжённость составит 4000 километров», - подчеркнули организаторы республиканской экспедиции.

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