В экономике Казахстана необходимо сместить акценты в инвестиционной политике - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Экономическую ситуацию в Казахстане оценил Ануар Нуртазин, входящий в топ-10 Президентского молодежного кадрового резерва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его мнению, ситуация, сложившаяся в экономике за последние десятилетия, требует своевременного осмысления изменений. Эти изменения происходят как в глобальном мире, так и внутри страны.

«Первое, повышение цен (инфляцию) сдержать тем набором инструментариев, что разрешены Национальному Банку – невозможно. Ведь следует помнить, что наша инфляция привозная или импортируемая с глобального финансового рынка, который, как мы знаем, переживает не лучшие времена коронакризиса. Так, в прошлом году в крупнейшей экономике планеты инфляция составила 7% (достигая пиковых величин до 83% в моменте), наш НацБанк подсчитал рост цен только на 8,4%. Что, как очевидно всем, не соответствует действительности (…) И уж тем более снизить инфляцию до 3-4% к 2025 году - недостижимая цель», - поделился эксперт.

Молодой ученый также обратил внимание на карантинные меры, которые уменьшают инвестиционную активность и замедляют реализацию инвестиционных проектов как с местными, так и с зарубежными партнёрами.

«Более того, повышение ставки на 50 базовых пунктов 24 января до 10,25% повышает стоимость денег. Это значит, что вслед за ней повышаются ставки по кредитам и депозитам. Граждане в такой ситуации менее охотно берут кредиты, а значит, меньше тратят на покупки и меньше инвестируют. В результате снижается спрос на товары и услуги, который и так чрезмерно слаб ввиду полного обнищания населения, которое и так выживает на зарплату в 50 тысяч тенге (модальная зарплата в республике, о которой говорил Глава Государства в своей недавней речи)», - пояснил А.Нуртазин.

Он считает, что в данных условиях необходимо сместить акценты в инвестиционной политике. В период глубокого глобального экономического кризиса, который может привести к самоизоляции страны, одним из самых устойчивых секторов экономики является сельскохозяйственная отрасль. При этом, земельные ресурсы должны быть самым важным и наиболее ценным активом государства, так как это связано в первую очередь с продовольственной безопасностью населения.

«Третье, необходимо придерживаться плавающего курса тенге, о котором было объявлено ранее, в рамках свободного рынка. Безусловные риски внешнего и внутреннего давления сохранятся, ведь доверия к национальной валюте не может быть в принципе. Однако следует разработать методы страхования (хеджирования) доходности инвестпроектов в валюте», - добавил Ануар Нуртазин.

В таких условиях, как отметил эксперт, новому председателю Национального Банка «явно не позавидуешь».



