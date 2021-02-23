ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - В Экибастузе застрелили мужчину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«23 февраля в 08:00-08:10 часов неизвестный во дворе дома по улице Сатпаева в Экибастузе из неустановленного оружия произвел выстрел в мужчину, который от полученного ранения скончался на месте происшествия.

По факту начато досудебное расследование по статье 99 части 1 УК Республики Казахстан. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, подозреваемого в совершении преступления», – сообщил начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.

Если кто-то владеет какой-либо информацией по факту, просят сообщить по номеру 102. Анонимность гарантируется. В соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан иная информация в интересах следствия не распространяется.

