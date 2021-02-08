В Экибастузе запустили цикл встреч по обсуждению проблем образования

ПАВЛОДАР. КАЗИНОРМ – К диалоговой площадке отдел образования Экибастуза привлёк учителей, школьников и их родителей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках реализации спецпроекта «100 новых лиц» республиканской программы «Рухани жангыру» отдел образования города Экибастуза дал старт новому образовательному проекту «Педагогический диалог». Он представляет собой цикл встреч с учителями в формате нетворкинг-площадки, где обсуждаются самые актуальные вопросы образования и профессиональной компетенции», - сообщили журналистам в отделе образования города Экибастуза.

По данным гороно, новый проект направлен на повышение статуса учителей Экибастуза, обобщение опыта педагогов-новаторов и вовлечение родителей в решение образовательных задач. Формат нетворкинг, или дискуссия в непринуждённой обстановке для построения деловых связей поможет раскрыть потенциал участников и развить взаимодействие учителей и родителей.

«В ходе профессиональной дискуссии педагоги делятся успешными методиками, навыками и озвучивают свои ноу-хау. За «круглым столом» учителя задают интересующие вопросы и решают сложные педагогические задачи совместно, помогая родителям и школьникам ориентироваться в мире знаний, - отметили в отделе образования. - Передачи записываются в телестудии медиа-центра «Кайнар.kz» и транслируются на YouTube-канале образовательно-досугового комплекса «Кайнар».

Участники первого выпуска передачи «Педагогический диалог» стали учитель школы-гимназии №22 Жанар Акишева, учитель казахской женской гимназии №25 Ардак Касымгалиева и учитель школы №2 Ботагоз Алгамбарова.





Фото отдела образования города Экибастуза