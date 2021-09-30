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    17:40, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Экибастузе задержаны замакима города и два чиновника

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима города Экибастуза и еще два чиновника задержаны антикоррупционной службой для дачи показаний, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Задержаны замакима города Экибастуз Бауржан Ахметов, руководитель отдела ЖКХ и статист отдела ЖКХ. Три человека», - сообщили в пресс-службе акимата города Экибастуза.

    О том, предъявлено ли им какое-либо обвинение, где именно находятся задержанные, какая мера пресечения избрана в их отношении, в пресс-службе акимата города отметили, что такой информацией не владеют.

    «Они задержаны для дачи показаний. Задержаны сотрудниками антикоррупционной службы» - сообщили корреспонденту «Казинформ».


    Теги:
    Акимат Общество ЖКХ Павлодарская область
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