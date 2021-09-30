В Экибастузе задержаны замакима города и два чиновника

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима города Экибастуза и еще два чиновника задержаны антикоррупционной службой для дачи показаний, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Задержаны замакима города Экибастуз Бауржан Ахметов, руководитель отдела ЖКХ и статист отдела ЖКХ. Три человека», - сообщили в пресс-службе акимата города Экибастуза.

О том, предъявлено ли им какое-либо обвинение, где именно находятся задержанные, какая мера пресечения избрана в их отношении, в пресс-службе акимата города отметили, что такой информацией не владеют.

«Они задержаны для дачи показаний. Задержаны сотрудниками антикоррупционной службы» - сообщили корреспонденту «Казинформ».