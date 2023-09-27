В Экибастузе забил фонтан из теплотрассы

Во время гидравлических испытаний не выдержал компенсатор на стыке новой и старой труб. Прохожие засняли на видео, как из тепломагистрали под давлением бьют потоки грязной воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители города переживают, что этой зимой им вновь придется мерзнуть. После аварии, произошедшей в Экибастузе прошлой зимой, в городе провели масштабный ремонт, заменив километры сетей.

На второй тепломагистрали буквально выдавило сальник на стыке со старой трубой. Сами трубы не пострадали, проблему обещают решить завтра в первой половине дня. После этого проведут промывку магистрали.

- 26 сентября при проведении гидравлических испытаний на тепловых сетях по улице Машхура Жусупа был выявлен дефект на сальниковом компенсаторе в тепловой камере 24Л на реконструированном участке магистрального трубопровода №2. В настоящее время ведутся работы по устранению повреждения, - сообщили в ТОО «Экибастузтеплоэнерго».

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Это уже второй фонтан, который наблюдают экибастузцы за последние пару дней. В понедельник, 25 сентября, прохожие засняли на той же теплотрассе еще один фонтан.

Комментируя этот случай, в акимате города заявили: это не авария, а нормальный рабочий процесс. Так из тепломагистрали сбрасывают лишний воздух.

- На видео, которое распространяется в социальных сетях, заснят рабочий процесс сброса избыточного воздуха с основной магистрали через запорно-регулирующую арматуру. Он необходим для полного заполнения теплотрассы, дальнейшего проведения промывки и гидравлических испытаний реконструируемого участка теплосети. Данный сброс не является повреждением, - сообщили в пресс-службе акимата Экибастуза и попросили горожан доверять только проверенной информации.

За несколько дней до этого в городе горняков во время испытаний тепловых сетей прорвало трубу около частного дома по улице Мира. Затопило расположенные рядом дворы и огороды, пострадавших не было. В городском акимате подтвердили, что одному из домов нанесен материальный ущерб.

Порыв произошел на магистральной сети №1, эту трубу не меняли полностью, но там проводился текущий ремонт. Подрядная организация ТОО «Grappa-Stroy» заменили 129 метров сети - только аварийные участки. Диаметр магистрали - 820 миллиметров.

- Сегодня 20 сентября. Вот так работают наши тепловики. Чудом никого не было во дворе. Все кипятком снесло, если бы гуляли дети, это были бы смерти, - возмущена одна из жительниц пострадавших домов.

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Видео с ее обращением опубликовано в одной из экибастузских групп.

Монополист поспешил успокоить горожан, уточнив, что кипятка в момент порыва в трубах не было. С 20 сентября в городе проводились гидравлические испытания тепломагистралей №1,3,5,8 и12 по улицам Кунаева, Абая, 40 лет Экибастузу, Машхур Жусупа. Трубопроводы испытывали на прочность и плотность после реконструкции. Это были не температурные испытания.

- В ходе гидравлических испытаний тепловых магистралей было выявлено повреждение тепловой магистрали №1, в результате которого затопило часть двора жилого дома, построенного в непосредственной близости с тепловой магистралью с нарушением границ охранной зоны тепловой сети. Охранная зона – это восемь метров. Температура сетевой воды на момент проведения испытаний составляла 18 градусов, - сообщили в ТОО «Экибастузтеплоэнерго».

Повреждение на магистрали устранили, заменив участок трубы. На полную реконструкцию тепломагистралей №1 и 3 только собираются готовить проектно-сметную документацию. Трубы проложены полвека назад, местами металл истончился до 3 миллиметров.

С 26 сентября в городе опять начались гидравлические испытания, теперь – на магистралях №1 и 2 по улице Машхура Жусупа, и магистральном трубопроводе надземного исполнения, проходящего по частному сектору 32 микрорайона. Как раз во время этих испытаний из теплотрассы и забил фонтан, видео с которым разлетелось по соцсетям.

Гидравлические испытания проводились, чтобы выявить слабые места до начала отопительного сезона и исправить проблему в теплое время года, не дожидаясь морозов и не оставляя людей в мороз без отопления. Места соединений старых и новых труб тоже считаются довольно уязвимыми.

Всего после весенних и осенних гидравлических испытаний на сетях теплоснабжения устранено около 390 повреждений. Продолжается замена 14 проблемных участков на внутриквартальных тепловых сетях. При этом, как сообщили в областном акимате, до конца года в Экибастузе решено построить новую магистраль - ТМ 7/1. Это должно устранить разбалансировку системы теплоснабжения города, когда в одном районе – перегрев, а в другом - недогрев.

Тем временем на Экибастузской ТЭЦ продолжается ремонт котлов, работы идут по графику. После ЧС на станции решено было отремонтировать все 10 котлоагрегатов, восемь из них вывели в капитальный ремонт. Последние выйдут из ремонта 31 октября. Как ранее сообщили на станции, это не помешает начать отопительный сезон: имеющихся мощностей хватит, чтобы обеспечить город теплом.

На сегодня из 690 многоэтажек полностью готовы к приему тепла 665 домов. По 25-ти адресам завершается ремонт внутренних систем отопления, промывка и опрессовка систем.

Предварительная дата начала отопительного сезона в городе – 1 октября. Однако многие экибастузцы настроены не слишком оптимистично. В соцсетях люди пишут, что не хватает специалистов и оборудования, и сомневаются в качестве проведенного ремонта.