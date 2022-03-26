В Экибастузе во время ремонта трубы котла упал и погиб сварщик

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Три несчастных случая произошли в Павлодаре и Экибастузе за один день, один - с летальным исходом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«25 марта в 23.00 в производственном цеху одного из ТОО в городе Экибастузе 36-летний газоэлектросварщик при проведении ремонтных работ трубы выхлопного котла одного из блоков упал с высоты отметки 74 метра на отметку высоты 51 метр. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

В 01.00 в производственном цехе одного из АО в городе Павлодар 45-летний сварщик при выполнении сварочных работ в результате падения металлической ушки от бетонной плиты получил травму головы. Мужчина госпитализирован в больницу.

Ранее в 09.30 в одном из торговых домов в городе Павлодар 28-летний разнорабочий при выполнении отделочной работы упал со стремянки. С травмами мужчина госпитализирован в больницу.