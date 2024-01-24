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    12:16, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Беременная женщина выбросилась из окна многоэтажки в Экибастузе

    Беременная
    Фото: unsplash

    В Экибастузе 30-летняя беременная женщина решила свести счеты с жизнью, выбросившись из окна многоэтажного жилого дома. Скорая помощь прибыла на место уже через 5 минут, но помочь ей медики уже ничем не смогли, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Трагедия произошла около двух часов ночи.

    Информацию подтвердили в пресс-службе областной станции скорой медицинской помощи.

    — Вызов поступил 23 января в 1:42 ночи по поводу падения человека с высоты в Экибастузе. Бригада выехала по первой категории срочности, время доезда составило пять минут. На месте медики констатировали смерть 30-летней женщины, — сообщили в пресс-службе станции скорой помощи.

    Погибшая была на 22-й неделе беременности. У нее остался 10-летний сын.

    - Была взята на диспансерный учет по беременности в сроке 8 недель 6 дней. Обратилась сама. Была патронирована на дому заведующей отделением ВОП и заведующей женской консультацией после взятия на учет. Условия проживания удовлетворительные, проживала в двухкомнатной квартире совместно с матерью и 10-летним сыном. Тело женщины направлено в город Павлодардля проведения судебно-медицинской экспертизы, — прокомментировали в управленииздравоохранения области.

    В Департаменте полиции сообщили, что по факту произошедшего проводится расследование.

    Теги:
    Самоубийство полиция Экибастуз Происшествия Павлодарская область
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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