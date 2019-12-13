В Экибастузе студентам подарили общежитие

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Многие студенты из сёл до появления у Экибастузского политехнического колледжа собственного общежития, были вынуждены снимать жильё или каждый день приезжать в город, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Здание бывшего детского приюта отремонтировали за счёт собственных средств, на ремонт затрачено один миллион 300 тысяч тенге; общежитие бесплатное, студенты лишь питаются за свой счёт», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе акима города Экибастуз.

Коммунальные услуги жильцам общежития оплачивать не придётся, уверяют в акимате. Комнаты оснащены всем необходимым: постельными принадлежностями, столом, кроватями, шкафами. Есть две стиральные машины, гладильная доска, посуда. «20 процентов студентов колледжа - приезжие. Из 30 мест уже занято 22», - рассказала заместитель директора Экибастузского политехнического колледжа Меруерт Тусупова. Айгерим Кудайбергеновой 16 лет, она учится на повара. Живёт в селе Курылысшы. Раньше доезжала то на попутке, то с родственниками, а сейчас радуется и благодарит руководство колледжа за созданные условия: больше каждый день на учёбу ездить не надо, можно жить в общежитии. «Колледж - один из старейших в городе; учатся там порядка 800 человек», - добавили в пресс-службе акима города. Фото пресс-службы акима Экибастуза.



















