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    10:16, 18 Март 2021 | GMT +6

    В Экибастузе сбили пешехода на «зебре»

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    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - На пешеходном переходе в Экибастузе сбит пешеход. Наезд совершил 37-летний водитель легковушки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «17 марта в 11:30 в городе Экибастузе напротив дома 26 по улице Ауэзова, 37-летний водитель автомашины «Фольксваген венто» совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте», - сообщил заместитель начальника управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Куаныш Мустафинов.
    В правоохранительных органах рассказали, что в результате аварии пешеход с травмами госпитализирована. Согласно освидетельствованию водитель был трезв.
    «Автомашина водворена на штрафную стоянку. Проводится проверка», - дополнили в пресс-службе ведомства.


    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Происшествия Павлодарская область
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