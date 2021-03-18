В Экибастузе сбили пешехода на «зебре»

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - На пешеходном переходе в Экибастузе сбит пешеход. Наезд совершил 37-летний водитель легковушки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«17 марта в 11:30 в городе Экибастузе напротив дома 26 по улице Ауэзова, 37-летний водитель автомашины «Фольксваген венто» совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте», - сообщил заместитель начальника управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Куаныш Мустафинов.

В правоохранительных органах рассказали, что в результате аварии пешеход с травмами госпитализирована. Согласно освидетельствованию водитель был трезв.

«Автомашина водворена на штрафную стоянку. Проводится проверка», - дополнили в пресс-службе ведомства.