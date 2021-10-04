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    11:11, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Экибастузе работница предприятия упала с высоты из-за провалившегося пола

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Несчастный случай произошёл, когда 24-летняя работница проверяла контейнер подачи угля, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «30 сентября, в 23.15, в больницу города Экибастуза с травмами обратилась 24-летняя помощник машиниста одного из ТОО. В этот день, в 20.00, на территории одного из ТОО при проверке контейнера подачи угля женщина упала с высоты 4-х метров в результате проваливания пола», - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.

    Как стало известно от правоохранительных органов, уже назначена социально-медицинская экспертиза.



    Теги:
    МВД РК МЧС Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
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