В Экибастузе работница предприятия упала с высоты из-за провалившегося пола

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Несчастный случай произошёл, когда 24-летняя работница проверяла контейнер подачи угля, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«30 сентября, в 23.15, в больницу города Экибастуза с травмами обратилась 24-летняя помощник машиниста одного из ТОО. В этот день, в 20.00, на территории одного из ТОО при проверке контейнера подачи угля женщина упала с высоты 4-х метров в результате проваливания пола», - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.

Как стало известно от правоохранительных органов, уже назначена социально-медицинская экспертиза.



