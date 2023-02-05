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В Экибастузе продолжаются работы по устранению повреждений на сетях теплоснабжения

5 Февраля 2023, 11:41
В Экибастузе продолжаются работы по устранению повреждений на сетях теплоснабжения

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Аким Павлодарской области Асаин Байханов посетил ремонтируемые участки на сетях теплоснабжения в Экибастузе и ознакомился с ходом работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава области проинспектировал ход ремонтных работ на теплосетях Экибастуза.

«По улице Молдагуловой, вблизи стадиона «Шахтер», в связи с высоким риском возникновения повреждения производится подготовка к замене изношенного участка сети протяженностью 50 метров. На участке по улице М. Жусупа, 52/1, ранее были проведены работы по замене тепловой сети; сейчас на месте ведется монтаж плит перекрытия и обратная запыпка грунта. На пересечении улиц Шакарима и Абая специалисты производят укрупненную сборку тепловой сети от ТМ-5 протяженностью 340 метров», - сообщили журналистам в пресс-службе акима Павлодарской области.

Продолжаются работы и по восстановлению участков, где ремонт уже завершен. Из 40 подобных участков восстановлены 29. На 11 участках, где требовался монтаж железобетонных лотков работы продолжаются и будут завершены до конца следующей недели, добавили в администрации.

На заседании оперативного штаба по теплоснабжению города горняков Асаин Байханов заслушал доклады акима Экибастуза Аяна Бейсекина, директора Экибастузкой ТЭЦ Дмитрия Захарова и генерального директора АО «Павлодарэнерго» Владимира Лесина. На прошлом заседании глава области поручал пересмотреть начисление за услуги теплоснабжения жилых домов.

По словам Владимира Лесина, отделом сбыта ТОО «Экибастузтеплоэнерго» ведутся необходимые расчеты. К началу следующей недели тепловики обещают предоставить алгоритм перерасчета начислений для населения.

«Также отрабатывается вопрос предоставления радиаторов для восстановления отопления в подъездах жилых домов, запросы о чем поступают от населения.​ На сегодняшний день поступили 287 таких заявок. Необходимое количество радиаторов имеется и​ с начала следующей недели они будут предоставляться согласно представленным​ заявкам», - заверили в акимате области.

Держать на особом контроле Асаин Байханов поручил подготовительные работы к ремонтной кампании по завершению отопительного сезона. Уже сейчас необходимо начать закуп 70 % необходимого материала и определить график работ, отметил глава региона.

Фото Валерия Бугаева.


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