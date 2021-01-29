В Экибастузе полиция обнаружила на теплотрассе труп 57-летней женщины

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области в приёмник-распределитель доставили 157 бродяг, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В приёмник-распределитель доставлено 157 человек (с начала 2021 года - Казинформ), доставленных группой подбора. Нашли укрытие от морозов 40 - это те, которые не имели документов и оставшиеся без крыши над головой», - рассказал начальник приёмника-распределителя управления полиции города Павлодар Аман Абельбеисов.

По его словам, в один из дней к распределить доставили 42-летнюю женщину по имени Татьяна, которая рылась в мусорных баках города. Около двенадцати лет она живёт исключительно на улице. Сотрудникам приёмника рассказала, что в баках для мусора проще найти пищу, а то и что-нибудь более ценное.В полиции рассказали и про другие случаи. «Мужчину обнаружили в колодце возле Суворовского кладбища. 44-летнего Владимира жена давно выгнала из дома, документы он потерял и вот уже несколько лет сожительствует со своей подругой, - отметили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. - Владимир и его спутница теперь - в приёмнике-распределителе».В департаменте добавили, что судьбы постояльцев приюта складываются по-разному. Есть люди, которые отсюда уходят и больше никогда не возвращаются. Много и тех, кому восстановили документы, помогли устроиться на работу и решить вопросы с жильём. Встречаются и трагические случаи.«26 января текущего года приехавшие на одну из городских точек – к теплотрассе на пресечении улиц Королёва - Ауэзова - в городе Экибастуз полицейские обнаружили труп женщины без внешних признаков насильственной смерти. Позже дочь опознала свою 57-летнюю маму, инвалида по зрению», - поделились в пресс-службе.Фото пресс-службы ДП Павлодарской области.