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    15:20, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    В Экибастузе подросток на велосипеде был сбит джипом во дворе дома

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 15-летний велосипедист был сбит джипом во дворе дома, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «15 апреля, в 15.50, водитель на автомашине марки «Toyota Land Cruiser» во дворе по улице Ауэзова допустил столкновение с 15-летним несовершеннолетним, который ехал на велосипеде», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области журналистам.

    В результате аварии несовершеннолетнего с ушибами и ссадинами увезли в больницу. После осмотра его отпустили домой.

    «Данный факт зарегистрирован. Проводится проверка, назначены экспертизы», - добавили в ДП области.



    Теги:
    ДТП Правоохранительные органы Павлодарская область
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