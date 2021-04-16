В Экибастузе подросток на велосипеде был сбит джипом во дворе дома

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 15-летний велосипедист был сбит джипом во дворе дома, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«15 апреля, в 15.50, водитель на автомашине марки «Toyota Land Cruiser» во дворе по улице Ауэзова допустил столкновение с 15-летним несовершеннолетним, который ехал на велосипеде», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области журналистам.

В результате аварии несовершеннолетнего с ушибами и ссадинами увезли в больницу. После осмотра его отпустили домой.

«Данный факт зарегистрирован. Проводится проверка, назначены экспертизы», - добавили в ДП области.



