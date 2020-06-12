В Экибастузе пьяный отец уснул в квартире с маленьким ребенком – дверь вскрывали спасатели

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарские спасатели за прошедшие сутки совершили пять выездов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Экибастуз мать вызвала спасателей, потому что не могла попасть в квартиру, где находился её супруг с маленьким ребенком. Спасатели открыли дверь с помощью специальных инструментов в присутствии участкового инспектора полиции: супруг находился в состоянии алкогольного опьянения и крепко спал; ребенка передали матери», - сообщили прессе в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Павлодарской области совершили пять выездов.

«Еще одно сообщение о ребенке, оставшемся одним в квартире многоэтажки, поступило на пульт ДЧС в 10.54. Ребенок семи лет закрылся в квартире по улице Баймульдина и не открывал дверь, - рассказали в ДЧС. - Спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустились с крыши пятиэтажного дома в квартиру на четвертом этаже, где находился ребенок, открыли дверь изнутри и передали ребенка родителям».

В другом случае спасателям с помощью слесарных инструментов открыли дверь квартиры в доме на улице Айманова. Позвонивший на единый диспетчерский пульт человек сообщил, что в квартире находится 80-летняя хозяйка, которая не отвечает на звонок. С ней всё оказалось в порядке, она просто не слышала звонка, добавили в департаменте.

«Похожий случай произошёл в городе Аксу. Спасателей вызвали в дом по улице Камзина, где пожилая женщина не открывала дверь, - сообщили спасатели. - Они открыли дверь с помощью слесарных инструментов в присутствии участкового инспектора, хозяйка находилась в ванной комнате. Оказалось, что она не могла самостоятельно открыть дверь, так как сломался замок входной двери; с женщиной все в порядке, в помощи не нуждается».

Вечером в Павлодаре спасателей вызвали открыть дверь квартиры, в которой по предположению звонивших находился мужчина, который не открывал дверь. Специалисты вскрыли оконную металлическую решетку и открыли пластиковое окно. Участковый инспектор, который тоже приехал по вызову, проник в квартиру через окно и осмотрел комнаты. В квартире никого не оказалось.



