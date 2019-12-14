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В Экибастузе открыли новый центр первичной медико-санитарной помощи

14 Декабря 2019 14:32
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В Экибастузе открыли новый центр первичной медико-санитарной помощи

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – В Экибастузе новый центр первичной медико-санитарной помощи возьмёт на себя обслуживание 15 тысяч горожан, сняв треть нагрузки с поликлиники №2, к которой он относится, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В центр входят семь участков общей практики и один гинекологический, а также информационно-справочная служба, кабинеты прививочный, ингаляции, скрининг прикреплённого населения, смотровые кабинеты: женский, мужской, доврачебный кабинет, ЭКГ, забора крови, процедурный. Есть и комната для инвалидов, матери и ребёнка», - сообщили в пресс-службе акима города Экибастуза.

По данным властей, новый центр – это филиал экибастузской городской поликлиника №2. В поликлинике обслуживают 50 000 горожан. Новый центр возьмёт на себя 15 000 человек. Таким образом, удастся существенно разгрузить поликлинику и сократить многие очереди в ней.


«Целью деятельности центра является оказание первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощи населению, - подчеркнули в администрации. - В центре будут работать восемь врачей, из них семь молодых специалистов и 22 средних медицинских работника».

По словам главного врача поликлиники № 2 Садибека Кабылтаева, открытие центра улучшит доступность медицинских услуг.

фото: pavon.kz/post/view
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Ключевые слова: Павлодарская область, Здравоохранение,
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Автор:

Антон Гагарин

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