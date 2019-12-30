В Экибастузе открыли межрегиональный центр по подготовке кадров для ТЭК
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Экибастузе открыли межрегиональный центр по подготовке кадров для топливно-энергетического комплекса. Участие в церемонии презентации учебного заведения принял аким Павлодарской области Булат Бакауов, передает МИА «Казинформ».
Возведение учебного центра начали ещё в 2009 году. Но сначала возникли проблемы с грунтовыми водами, которые подтопляли подвалы корпусов, а затем - с подрядчиками. В итоге объект заморозили. В последние несколько лет ситуацию удалось исправить. На возобновление строительства центра из областного бюджета выделили около 4 миллиардов тенге и учебное заведение, наконец, достроили.
- Благодаря поддержке Правительства страны мы смогли закончить эту стройку, - отметил аким Павлодарской области Булат Бакауов, открывая центр. - Регион сейчас испытывает дефицит квалифицированных кадров и не только в топливно-энергетическом комплексе. Мы надеемся, что в будущем здесь воспитают профессиональных специалистов и руководителей.
Межрегиональный учебный центр по подготовке специалистов топливно-энергетического комплекса состоит из 13 корпусов. Здесь предусмотрели общежития на 480 мест, гостиницу на 100 мест, столовую, актовый и спортивный залы. В учебном заведении, где образовательный процесс будет вестись в том числе на техническом английском языке, откроют 200 новых рабочих мест.
- Статус учебного центра будет определён после получения соответствующей лицензии, мы уже работаем над этим, - заявил и. о. руководителя управления образования Жомарт Карамбаев. - Также мы работаем над подбором преподавательского состава для учебного центра.
Учебный центр начнёт работу с нового учебного года.
Фото Валерия Бугаева
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