В Экибастузе открыли межрегиональный центр по подготовке кадров для ТЭК

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Экибастузе открыли межрегиональный центр по подготовке кадров для топливно-энергетического комплекса. Участие в церемонии презентации учебного заведения принял аким Павлодарской области Булат Бакауов, передает МИА «Казинформ».

Возведение учебного центра начали ещё в 2009 году. Но сначала возникли проблемы с грунтовыми водами, которые подтопляли подвалы корпусов, а затем - с подрядчиками. В итоге объект заморозили. В последние несколько лет ситуацию удалось исправить. На возобновление строительства центра из областного бюджета выделили около 4 миллиардов тенге и учебное заведение, наконец, достроили.





- Благодаря поддержке Правительства страны мы смогли закончить эту стройку, - отметил аким Павлодарской области Булат Бакауов, открывая центр. - Регион сейчас испытывает дефицит квалифицированных кадров и не только в топливно-энергетическом комплексе. Мы надеемся, что в будущем здесь воспитают профессиональных специалистов и руководителей.





Межрегиональный учебный центр по подготовке специалистов топливно-энергетического комплекса состоит из 13 корпусов. Здесь предусмотрели общежития на 480 мест, гостиницу на 100 мест, столовую, актовый и спортивный залы. В учебном заведении, где образовательный процесс будет вестись в том числе на техническом английском языке, откроют 200 новых рабочих мест.





- Статус учебного центра будет определён после получения соответствующей лицензии, мы уже работаем над этим, - заявил и. о. руководителя управления образования Жомарт Карамбаев. - Также мы работаем над подбором преподавательского состава для учебного центра.





























Учебный центр начнёт работу с нового учебного года.

Фото Валерия Бугаева