В Экибастузе намерены снизить зависимость экономики от добычи угля

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В регионе снижается добыча угля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К работе в индустриальной зоне Экибастуза потенциально готовы инвестпроекты на общую стоимость 227,5 миллиарда тенге. Сейчас в городе в ускоренном темпе проводится модернизация энергоблоков, что должно обеспечить необходимыми мощностями растущую экономику области и страны», - заявил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков на брифинге в столичной Службе центральных коммуникаций.

Всё это – в том числе часть комплексного плана развития Экибастуза, который власти региона разрабатывают по поручению Президента Казахстана, напомнил он. Это должен быть жизнеспособный документ, так как в его создании активное участие приняли сами горожане и независимые специалисты.

«Принято более 1,5 тысячи предложений, проведено более 100 экспертных интервью. В минувшие выходные мы провели мозговой штурм с бизнес-сообществом, активом, общественниками и успешными уроженцами города», - подчеркнул он.

Одна из ключевых целей плана – снижение зависимости экономики Экибастуза от топливно-энергетического комплекса на фоне тенденции к снижению добычи угля и перехода на инновационные технологии. По словам главы региона, руководство области будет увеличивать долю обработки, при этом ставится задача выйти на соотношение вложений – на 1 бюджетный тенге 10 тенге частных инвестиций.

«Комплексный план развития предусматривает и решение повседневных проблем горожан: в сферах жилья, ЖКХ, занятости и других. Сейчас в Экибастузе строят пять жилых домов, ещё столько же там сдали буквально на прошлой неделе – квартиры в них получили очередники, и здесь, в отрасли жилищного строительства, одна из наших задач – привлечение частных инвестиций», - сказал А. Скаков.



