РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:55, 17 Июнь 2021 | GMT +6

    В Экибастузе намерены снизить зависимость экономики от добычи угля

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В регионе снижается добыча угля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «К работе в индустриальной зоне Экибастуза потенциально готовы инвестпроекты на общую стоимость 227,5 миллиарда тенге. Сейчас в городе в ускоренном темпе проводится модернизация энергоблоков, что должно обеспечить необходимыми мощностями растущую экономику области и страны», - заявил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков на брифинге в столичной Службе центральных коммуникаций.

    Всё это – в том числе часть комплексного плана развития Экибастуза, который власти региона разрабатывают по поручению Президента Казахстана, напомнил он. Это должен быть жизнеспособный документ, так как в его создании активное участие приняли сами горожане и независимые специалисты.

    «Принято более 1,5 тысячи предложений, проведено более 100 экспертных интервью. В минувшие выходные мы провели мозговой штурм с бизнес-сообществом, активом, общественниками и успешными уроженцами города», - подчеркнул он.

    Одна из ключевых целей плана – снижение зависимости экономики Экибастуза от топливно-энергетического комплекса на фоне тенденции к снижению добычи угля и перехода на инновационные технологии. По словам главы региона, руководство области будет увеличивать долю обработки, при этом ставится задача выйти на соотношение вложений – на 1 бюджетный тенге 10 тенге частных инвестиций.

    «Комплексный план развития предусматривает и решение повседневных проблем горожан: в сферах жилья, ЖКХ, занятости и других. Сейчас в Экибастузе строят пять жилых домов, ещё столько же там сдали буквально на прошлой неделе – квартиры в них получили очередники, и здесь, в отрасли жилищного строительства, одна из наших задач – привлечение частных инвестиций», - сказал А. Скаков.



    Теги:
    Экономика Павлодарская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:30
    «Серый» сахар рушит отрасль в Казахстане
    Сегодня, 12:11
    Казахстан вернулся в топ-10 медального зачета Азиады
    Сегодня, 12:05
    Уличных торговцев защитили в Уральске
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!