В Экибастузе наказан владелец гулявшего без намордника и поводка алабая

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В полиции Павлодарской области владельцам собак и кошек напомнили об их ответственности за содержание животных, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день уже 63 жителя области привлечены к ответственности за нарушение правил содержания и выгула собак и кошек. К примеру, от жителей города Экибастуз поступило сообщение о том, что по улице бродит собака породы алабай без намордника и поводка», - рассказал начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Галым Саргулов.

Участковым инспектором полиции владелец собаки был установлен, им оказался 54-летний горожанин. Владелец привлечён к административной ответственности.

А в Павлодаре в полицию обратилась мама: возвращаясь из магазина с маленьким ребёнком, она увидела собаку, которая стала лаять и рычать, чем напугала и ребёнка, и её. Владелец этой собаки тоже привлечён к ответственности.

По словам Г. Саргулова, таких примеров много. «Владельцы собак должны понимать, что их питомцы могут предоставлять для жителей потенциальную опасность. От гуляющей без намордника, без контроля со стороны хозяев собаки могут пострадать люди, особенно дети, - заявили в департаменте полиции Павлодарской области. - Владельцы частных жилых помещений должны содержать собак в границах личного подворья, исключающих их побег, иметь предупредительную табличку о наличии собак при входе на подворье. Запрещено выгуливать собак и кошек во дворах, на детских площадках, участках детских дошкольных учреждений, школьных дворах, территориях лечебно-профилактических и медицинских учреждений здравоохранения, стадионах, парках, скверах».

Если животное оставило экскременты в подъездах, на лестничных площадках, спортивных, детских площадках, газонах, тротуарах, территориях парков и скверов, их убирают владельцы собак и кошек, говорят стражи порядка. Кроме того, владельцы не должны допускать выгул собак без поводка и намордника в общественных местах.

«В противном случае владельцы могут быть привлечены к ответственности», - резюмировал начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области.