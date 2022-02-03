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В Экибастузе наказали родителей 47 подростков

3 Февраля 2022 21:10
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В Экибастузе наказали родителей 47 подростков

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В городе в ходе операции «Быт» инспекторы по делам несовершеннолетних выявили 13 родителей, злоупотребляющих алкоголем и не выполняющих своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В городе ведётся работа по снижению детской преступности. Инспекторы по делам несовершеннолетних тесно сотрудничают с комиссией по делам несовершеннолетних, с врачами, с центром занятости населения, - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области о работе в Экибастузе со ссылкой на старшего инспектора группы ювенальной полиции управления полиции города Экибастуза Фатиму Ахмечанову. - В ходе рейдов в январе выявлено 45 подростков, находящихся в ночное время, после 23.00 часов, на улицах города без сопровождения законных представителей, а 2 подростка были обнаружены в городских кафе».

За допущенные нарушения на субъекты малого предпринимательства были составлены административные протоколы и наложен административный штраф в размере 15 месячных расчётных показателей (45 945 тенге). Родителей 47 подростков привлекли к административной ответственности. Преступлений среди самих подростков за первый месяц года зарегистрировано не было.

По словам Фатимы Ахмечановой, в ходе операции «Быт» инспекторы по делам несовершеннолетних выявили 13 родителей, злоупотребляющих алкоголем и не выполняющих своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей.

«Была посещена по месту жительства опекун, бабушка трёхлетней девочки. На момент проверки в квартире находились ограниченные в родительских правах родители девочки и бабушка-опекун, все трое были в состоянии алкогольного опьянения, - добавили в правоохранительных органах. - Маленький ребёнок находился в ванной комнате после купания, вода при этом была холодной».
Бабушку и ограниченных в правах родителей поместили после медицинского освидетельствования в центр временной адаптации и детоксикации. Девочку передали родственникам. В отношении опекуна возбудили административное производство.

Фото ДП Павлодарской области.


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#Павлодарская область   #МВД РК  
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Автор:

Антон Гагарин

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