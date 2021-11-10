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В Экибастузе мужчина облил бензином себя и бывшую сожительницу

10 Ноября 2021 20:10
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В Экибастузе мужчина облил бензином себя и бывшую сожительницу

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – На такой шаг он пошёл после того, как возлюбленная многократно отказалась вернуться к нему, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В полицию города Экибастуз обратилась 52-летняя горожанка с просьбой принять меры в отношении ранее знакомого мужчины», - рассказали прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

Как стало известно от стражей порядка, раньше жительница города полгода жила с 61-летним мужчиной. Потом они расстались, но мужчина постоянно её преследовал, выслеживал около работы, угрожал ей физической расправой, пытаясь вернуть возлюбленную.

«Когда отвергнутый экибастузец понял, что разговор ни к чему не приведёт, то решил действовать жестко. 2 октября, около 17.30, мужчина пришёл во двор к 52-летней горожанке, где облил её и себя бензином и пытался поджечь, тем самым угрожал убийством», - сообщили в ДП.

К счастью, женщине удалось сбежать и рассказать родственникам о произошедшем. По факту угрозы в отношении мужчины проводится досудебное расследование.

«С начала текущего года в Павлодарской области зарегистрировано 11 аналогичных фактов», - подчеркнули в полиции.



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#Павлодарская область   #МВД РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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