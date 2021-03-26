В Экибастузе мать ради свидания бросила дочь одну, без пропитания

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Поведение матери рассмотрят на заседании комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав и решат вопрос дальнейшего пребывания дочери с ней, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Соседка сообщила, что в одной из квартир города оставлена и закрыта 12-летняя девочка. В течение двух дней девочка была дома одна», - рассказала старший инспектор управления полиции города Экибастуз Павлодарской области Фатима Ахметчанова.

По словам Ф. Ахметчановой, мать девочки уехала в город Усть-Каменогорск на встречу к мужчине. Домой женщина собиралась через несколько дней.

«То, что ребёнок в квартире один, без продуктов питания, её никак не волновало. Мать больше переживала, что, вернувшись домой, больше не встретит «мужчину своей мечты», - добавила старший инспектор управления полиции города Экибастуз.

Полиции пришлось вскрывать квартиру и вызывать для этого сотрудников отдела по чрезвычайным ситуациям и отдела образования. По словам стражей порядка, девочка рассказала, что в городе живёт её родная бабушка. Несовершеннолетнюю передали бабушке под расписку. В правоохранительных органах отметили, что осталось загадкой то, почему мать, уезжая, не оставила дочь бабушке.

«Ранее мать несовершеннолетней уже привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего, но выводов для себя не сделала. По данному факту в отношении матери возбуждено административное производство», - заявила Фатима Ахметчанова.

Поведение матери полицейские пообещали рассмотреть на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, рассмотрев вопрос о дальнейшем пребывании дочери с ней.

Но были и другие случаи подобного отношения к детям.

«18 марта, в 16.43, в полицию города Экибастуз поступило сообщение о бегающих на крыше дома 34 по улице Машхура Жусупа детей в возрасте восьми-десяти лет. По прибытии на место происшествия детей не оказалось, - отметили в пресс-службе ДП области. - Сотрудниками полиции проведён поквартирный обход дома, с жильцами проведена профилактическая беседа, всем разъяснены последствия. Также проведена работа с работниками КСК по закрытию всех выходов на крыши на замки».