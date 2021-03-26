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    16:35, 26 Март 2021 | GMT +6

    В Экибастузе мать ради свидания бросила дочь одну, без пропитания

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Поведение матери рассмотрят на заседании комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав и решат вопрос дальнейшего пребывания дочери с ней, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Соседка сообщила, что в одной из квартир города оставлена и закрыта 12-летняя девочка. В течение двух дней девочка была дома одна», - рассказала старший инспектор управления полиции города Экибастуз Павлодарской области Фатима Ахметчанова.

    По словам Ф. Ахметчановой, мать девочки уехала в город Усть-Каменогорск на встречу к мужчине. Домой женщина собиралась через несколько дней.

    «То, что ребёнок в квартире один, без продуктов питания, её никак не волновало. Мать больше переживала, что, вернувшись домой, больше не встретит «мужчину своей мечты», - добавила старший инспектор управления полиции города Экибастуз.

    Полиции пришлось вскрывать квартиру и вызывать для этого сотрудников отдела по чрезвычайным ситуациям и отдела образования. По словам стражей порядка, девочка рассказала, что в городе живёт её родная бабушка. Несовершеннолетнюю передали бабушке под расписку. В правоохранительных органах отметили, что осталось загадкой то, почему мать, уезжая, не оставила дочь бабушке.

    «Ранее мать несовершеннолетней уже привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего, но выводов для себя не сделала. По данному факту в отношении матери возбуждено административное производство», - заявила Фатима Ахметчанова.

    Поведение матери полицейские пообещали рассмотреть на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, рассмотрев вопрос о дальнейшем пребывании дочери с ней.

    Но были и другие случаи подобного отношения к детям.

    «18 марта, в 16.43, в полицию города Экибастуз поступило сообщение о бегающих на крыше дома 34 по улице Машхура Жусупа детей в возрасте восьми-десяти лет. По прибытии на место происшествия детей не оказалось, - отметили в пресс-службе ДП области. - Сотрудниками полиции проведён поквартирный обход дома, с жильцами проведена профилактическая беседа, всем разъяснены последствия. Также проведена работа с работниками КСК по закрытию всех выходов на крыши на замки».

    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы Павлодарская область
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