В Экибастузе мать оставила ребенка и уехала в другой город к возлюбленному

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Жительница Экибастуза, оставившая без присмотра ребенка на несколько дней ради встречи с возлюбленным, понесет наказание, сообщает Polisia.kz.

По информации старшего инспектора управления полиции города Экибастуза Фатимы Ахметчановой, в полицию поступил вызов от жильцов дома.

«Соседка сообщила, что в одной из квартир дома закрыта 12-летняя девочка, которая в течение двух дней находится дома одна. Полицейские установили местонахождение матери. Как выяснилось, она уехала в Усть-Каменогорск на встречу к мужчине, и возвращаться домой планировала только через несколько дней», – рассказала Ахметчанова.

Для вскрытия квартиры были вызваны сотрудники ЧС, представители образования. При беседе с девочкой выяснилось, что в городе проживает ее родная бабушка. Несовершеннолетняя была передана бабушке под расписку.

«Ранее мать несовершеннолетней уже привлекалась к административной ответственности по статье 127 КРКоАП «За неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего», но выводов для себя не сделала. По данному факту в отношении матери возбуждено административное производство по статье 127 КРКоАП. Кроме того, поведение матери будет рассмотрено на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где рассмотрят вопрос о дальнейшем пребывании дочери с матерью», – отметила Фатима Ахметчанова.