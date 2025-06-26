В Экибастузе капитально отремонтировали один из самых холодных вокзалов в стране

После ремонта вокзал стал комфортнее: в здании установили лифт, заработала комната матери и ребенка, хостел и небольшое кафе. Площади, которые раньше пустовали, теперь заняты — их арендуют местные предприниматели.

— Экибастузский вокзал не видел капремонта с 2001 года. За это время он стал одним из самых холодных в стране. После ремонта у нас запущены два тепловых узла, в здании стало тепло. Установлен лифт для маломобильных граждан, работает комната матери и ребенка — она бесплатная. Смогли оборудовать комнату для совершения молитв. И если раньше половина здания пустовала, сейчас к нам пришли 11 арендаторов, есть кафе, работает хостел, — перечисляет Дастан Махметов, директор ТОО «Павлодарвокзалсервис».

Фото: KAZ Minerals

Отремонтировать здание вокзала помог спонсор — Группа KAZ Minerals, на реконструкцию компания выделила 987 миллионов тенге. Ранее они помогли обрести современный вид и железнодорожному вокзалу в Павлодаре. Оба здания оформили в похожем стиле — обновили фасад, билетные кассы, зону ожидания.

— Железнодорожный вокзал — визитная карточка города, это первое, что видит человек, приезжая в Экибастуз. Мы рады, что теперь вокзал стал современным и удобным. И мы продолжим сотрудничать с местным акиматом, чтобы улучшать критически важную инфраструктуру. На сегодняшний день в Экибастузе был открыт Центр детского творчества, отремонтированы вокзал в Павлодаре и детский сад в поселке Шидерты, и это неполный список, — отметил генеральный директор ТОО «KAZ Minerals Bozshakol» Джейми Каратти.

Фото: KAZ Minerals

Удобство нового вокзала пассажиры уже оценили. Одна из них — Ольга Алимова, женщина вместе с ребенком собралась навестить родителей и неделю назад купила билеты на поезд.

— Давно не была на вокзале, все так изменилось. Стало красиво, удобно, в туалетах чисто, в зоне ожидания можно зарядить телефон. Есть большое табло с расписанием поездов, — делится впечатлениями девушка.

За год экибастузский вокзал встречает и провожает больше 700 тысяч человек, это 2000-2500 пассажиров в сутки. Каждый день здесь делают остановку 18 поездов, следующих по девяти маршрутам.