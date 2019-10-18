В Экибастузе хотят расширить сеть «умных» кабинетов при детсадах и школах

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В городе Экибастуз Павлодарской области решено расширить сеть инновационных учебных кабинетов и лабораторий по преподаванию научно-технических предметов в детсадах и школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В планах отдела образования Экибастуза – расширение сети СТЕМ-лабораторий, кабинетов 3Д-моделирования, робототехники, а также открытие кабинетов новой модификации - физики, химии, биологии – в учреждениях образования города и сельской зоны. Сейчас педагоги школ и детских садов региона активно изучают опыт работы коллег», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.

На базе экибастузской многопрофильной школы-гимназии №24 прошел обучающий семинар для руководителей организаций образования города по вопросам развития системы СТЕМ-образования. Мастер-класс по внедрению инновационных технологий в образовательный процесс провели представители центра «СТЕМ акамедиа» (Нур-Султан). «СТЕМ-образование (STEM; science, technology, engineering and mathematics) – одно из самых востребованных технологий в обучении детей разного возраста, применяемое во многих странах мира. Система представляет собой интегрированный подход к обучению детей, в рамках которого академические научно-технические концепции изучаются в контексте реальной жизни, то есть знания тут же закрепляются на практике через опыты и проекты», - подчеркнули в ведомстве.

Цель такого подхода, по данным властей, - создать устойчивые связи между школой, обществом, работой и целым миром, чтобы помочь быть конкурентоспособным сначала ребенку, а в будущем - специалисту. «В учреждениях образования Экибастуза открыты три ресурсные площадки для развития СТЕМ-образования: СТЕМ-лаборатория в школе-гимназии №24 и СTEM-студии для будущих инженеров в центре интеллектуального развития яслей-сада №1 «Ромашка» и в яслях-саду №9. Опыт внедрения инновационных методов обучения в ресурсных центрах СTEM-образования показал высокую результативность в развитии познавательной активности детей, системность знаний и навыков, а также высокий уровень усвоения учебного материала», - заключили в управлении образования.