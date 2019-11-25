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В Экибастузе детям дарят коньки

25 Ноября 2019 03:03
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В Экибастузе детям дарят коньки

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Экибастузе стартовала благотворительная акция «Подари коньки ребёнку». Кампания проходит благодаря щедрым взрослым горожанам, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В этом зимнем сезоне в городе будут залиты десять хоккейных кортов. На четырёх из них по адресам: Шешембекова, 1, Беркимбаева, 186, Кеншилер, 12, площадь кинотеатра «Казахстан» - будут действовать пункты проката коньков, отметили в акимате Экибастуза. Один из обладателей новых коньков десятилетний Денис Бурлака пришёл на корт вместе с папой.

«Я пока не умею кататься на коньках, но теперь каждые выходные я буду проводить здесь, на корте, и надеюсь, что быстро научусь», - сказал Денис.

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Ключевые слова: Павлодарская область,
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Автор:

Антон Гагарин

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