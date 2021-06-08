В Экибастузе 28 граждан Узбекистана работали незаконно

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Иностранцы работали на стройке, их работодатель не сообщил полиции о пребывании граждан другой страны, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Экибастуз в ходе рейдовых мероприятий полицейскими выявлены 28 граждан Республики Узбекистан, которые проводили ремонтные работы на одном из городских объектов. При этом работодатель не уведомил органы внутренних дел о пребывании иностранных граждан», - сообщил первый заместитель начальника управления полиции города Экибастуз Павлодарской области Каиржан Шакаргалиев.

По факту привлечения иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Казахстана в отношении работодателя возбудили административное производство, добавил он. Материал направлен в суд для принятия решения. На иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства тоже составлены административные материалы.

«Нарушение выявлено в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант», проводимого с целью предупреждения, выявления и пресечения фактов нелегальной миграции, а также нарушений правил пребывания в Республике Казахстан, допускаемых иностранцами и лицами без гражданства. Профилактическое мероприятие продлится до 16 июня», - добавили в ведомстве.

Полиция проверяет строительные объекты, предприятия, гостиницы, торговые точки, увеселительные заведения, адреса места жительства постоянно проживающих и временно пребывающих иностранцев.

