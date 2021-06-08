Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Павлодарская область

В Экибастузе 28 граждан Узбекистана работали незаконно

Автор:  
Антон Гагарин
8 Июня 2021, 21:00
В Экибастузе 28 граждан Узбекистана работали незаконно

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Иностранцы работали на стройке, их работодатель не сообщил полиции о пребывании граждан другой страны, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Экибастуз в ходе рейдовых мероприятий полицейскими выявлены 28 граждан Республики Узбекистан, которые проводили ремонтные работы на одном из городских объектов. При этом работодатель не уведомил органы внутренних дел о пребывании иностранных граждан», - сообщил первый заместитель начальника управления полиции города Экибастуз Павлодарской области Каиржан Шакаргалиев.

По факту привлечения иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Казахстана в отношении работодателя возбудили административное производство, добавил он. Материал направлен в суд для принятия решения. На иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства тоже составлены административные материалы.
«Нарушение выявлено в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант», проводимого с целью предупреждения, выявления и пресечения фактов нелегальной миграции, а также нарушений правил пребывания в Республике Казахстан, допускаемых иностранцами и лицами без гражданства. Профилактическое мероприятие продлится до 16 июня», - добавили в ведомстве.
Полиция проверяет строительные объекты, предприятия, гостиницы, торговые точки, увеселительные заведения, адреса места жительства постоянно проживающих и временно пребывающих иностранцев.


Павлодарская область   Узбекистан   МВД РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
«Астана» объявила состав на французскую многодневку