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    15:14, 08 Май 2025 | GMT +5

    В Экибастузе 182 многоэтажки останутся без горячей воды на все лето

    По информации акимата, сейчас ведется устранение повреждений на сетях, выявленных в ходе температурных и гидравлических испытаний. Вместе с тем, запланирована реконструкция, передает корреспондент агентства Kazinform.

    вода снег
    Фото: freepik

    По информации акимата Экибастуза, в ходе испытаний выявлено 179 повреждений, в числе которых 27 на магистральных и 152 внутриквартальных сетях. В связи с этим жители ряда многоэтажек остаются без горячей воды и подключение будет поэтапное.

    — Запуск теплоносителя на подогрев горячего водоснабжения будет возможен только после поэтапного устранения повреждений. В данный момент над их устранением работают 25 бригад, в числе которых подрядные организации и бригады тепловых сетей. Так с 17 мая начнется поэтапное подключение горячего водоснабжения, — сообщили в акимате города Экибастуза.

    В списках указаны даты подключения — 17, 22, 27 и 30 мая. Таким образом, часть людей из списка получат горячую воду лишь к концу месяца.

    Меж тем 182 многоэтажки останутся без услуги до начала нового отопительного сезона. По информации чиновников, в этом году запланирована реконструкция двух тепломагистралей, от которых запитаны жители этих домов.

    Напомним, ранее стало известно, что Минэнерго объявило тендер на строительство новой электростанции в Экибастузе. 

    Теги:
    Регионы Вода Экибастуз Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
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