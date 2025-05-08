В Экибастузе 182 многоэтажки останутся без горячей воды на все лето

По информации акимата Экибастуза, в ходе испытаний выявлено 179 повреждений, в числе которых 27 на магистральных и 152 внутриквартальных сетях. В связи с этим жители ряда многоэтажек остаются без горячей воды и подключение будет поэтапное.

— Запуск теплоносителя на подогрев горячего водоснабжения будет возможен только после поэтапного устранения повреждений. В данный момент над их устранением работают 25 бригад, в числе которых подрядные организации и бригады тепловых сетей. Так с 17 мая начнется поэтапное подключение горячего водоснабжения, — сообщили в акимате города Экибастуза.

В списках указаны даты подключения — 17, 22, 27 и 30 мая. Таким образом, часть людей из списка получат горячую воду лишь к концу месяца.

Меж тем 182 многоэтажки останутся без услуги до начала нового отопительного сезона. По информации чиновников, в этом году запланирована реконструкция двух тепломагистралей, от которых запитаны жители этих домов.

Напомним, ранее стало известно, что Минэнерго объявило тендер на строительство новой электростанции в Экибастузе.