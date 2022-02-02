+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Экибастузе 14 водителей арестованы за езду в нетрезвом состоянии

2 Февраля 2022 23:00
Поделиться:
В Экибастузе 14 водителей арестованы за езду в нетрезвом состоянии

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками полиции города за месяц выявили 460 нарушений правил дорожного движения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Атырау задержаны подозреваемые в ограблении склада
Павлодарские врачи восстановили ребенку неправильно сросшиеся кости руки Нелегальных перевозчиков выявляют костанайские полицейские В Атырау задержан мужчина, сделавший ложный звонок в полицию об убийстве

«За январь в городе Экибастузе совершено 5 дорожно-транспортных происшествий. В результате погибли 2 человека, 6 человек получили различные травмы», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Основной причиной аварий стала, в первую очередь, личная недисциплинированность водителей, из-за чего создаются условия для таких нарушений, как выезд на встречную полосу движения, превышение скорости движения, нарушение маневрирования, нарушение правил проезда пешеходных переходов и управление транспортными средствами в состоянии опьянения, добавили в ДП региона.

«Сотрудниками полиции за январь выявлено 460 нарушений правил дорожного движения, - сообщил начальник отдела местной полицейской службы Экибастуза Толеген Кудайбергенов. - Выявлено 14 водителей, севших пьяными за руль автотранспорта. Нарушители привлечены к административной ответственности по статье 608 КРКоАП с наложением каждому административного ареста сроком на пятнадцать суток».

Кроме того, водители лишены права управления транспортными средствами на семь лет. К уголовной ответственности привлечены двое водителей, севшие пьяными за руль авто, ранее лишённые права управления машиной.

Фото ДП Павлодарской области.


Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #ДТП   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Новости по теме
В Атырау задержаны подозреваемые в ограблении склада
Павлодарские врачи восстановили ребенку неправильно сросшиеся кости руки
Нелегальных перевозчиков выявляют костанайские полицейские
В Атырау задержан мужчина, сделавший ложный звонок в полицию об убийстве
Популярное
1 Президент РК выразил благодарность Бауыржану Байбеку за работу на посту первого заместителя председателя «Nur Otan»
2 Факты продажи госмедклиник по заниженной стоимости озвучила депутат Дания Еспаева
3 Новый Аким Алматы приостановил все виды точечных застроек в городе
4 Парламент принял поправки в конституционные законы, касающиеся Елбасы
5 Руководителя департамента по регулированию естественных монополий уволили в СКО
6 Глава государства принял президента ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова
Читайте также
Ружье прятал в нежилом доме житель СКО
Павлодарские врачи восстановили ребенку неправильно сросшиеся кости руки
Президент РК выразил благодарность Бауыржану Байбеку за работу на посту первого заместителя председателя «Nur Otan»
Факты продажи госмедклиник по заниженной стоимости озвучила депутат Дания Еспаева
Новый Аким Алматы приостановил все виды точечных застроек в городе
Парламент принял поправки в конституционные законы, касающиеся Елбасы
Руководителя департамента по регулированию естественных монополий уволили в СКО
Глава государства принял президента ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив