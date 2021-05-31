РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:12, 30 Май 2021 | GMT +6

    В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по прохожим: есть пострадавшие

    None
    None
    ЕКАТЕРИНБУРГ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Мужчина в микрорайоне Химмаш Екатеринбурга открыл стрельбу по людям. Полиция подтвердила, что в результате стрельбы пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

    «Сегодня в полицию поступила информация, что в одном из домов на улице Бородина слышны выстрелы. На место незамедлительно прибыла группа немедленного реагирования, место происшествия было оцеплено. Как выяснилось, один из жильцов дома открыл стрельбу из окна. В результате получили ранения девочка (ее личность установлена) и сотрудник Росгвардии, им оказывается медицинская помощь», - сказал В. Горелых.

    Минздрав Свердловской области также подтвердил огнестрельные ранения у двух человек, полученные ими в результате ЧП. По данным ведомства, мужчина находится в состоянии средней тяжести в травматологической больнице №36.

    «Девочка крайне тяжелая, госпитализирована в Детскую городскую клиническую больницу №9», - добавили в пресс-службе регионального Минздрава.

    Жителей дома, откуда ведется стрельба, эвакуируют. Территория вокруг дома оцеплена. Как сообщил корреспондент ТАСС, стрельба на месте происшествия возобновилась.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Происшествия Мировые новости Правоохранительные органы Россия
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:01
    Что и на сколько подорожало в Казахстане
    Сегодня, 17:00
    Италия вплотную займется мигрантами, притворяющимися детьми
    Сегодня, 16:37
    Более 328 тысяч человек не уплатили транспортный налог в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!