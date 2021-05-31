В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по прохожим: есть пострадавшие

ЕКАТЕРИНБУРГ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Мужчина в микрорайоне Химмаш Екатеринбурга открыл стрельбу по людям. Полиция подтвердила, что в результате стрельбы пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

«Сегодня в полицию поступила информация, что в одном из домов на улице Бородина слышны выстрелы. На место незамедлительно прибыла группа немедленного реагирования, место происшествия было оцеплено. Как выяснилось, один из жильцов дома открыл стрельбу из окна. В результате получили ранения девочка (ее личность установлена) и сотрудник Росгвардии, им оказывается медицинская помощь», - сказал В. Горелых.

Минздрав Свердловской области также подтвердил огнестрельные ранения у двух человек, полученные ими в результате ЧП. По данным ведомства, мужчина находится в состоянии средней тяжести в травматологической больнице №36.

«Девочка крайне тяжелая, госпитализирована в Детскую городскую клиническую больницу №9», - добавили в пресс-службе регионального Минздрава.

Жителей дома, откуда ведется стрельба, эвакуируют. Территория вокруг дома оцеплена. Как сообщил корреспондент ТАСС, стрельба на месте происшествия возобновилась.