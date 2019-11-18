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Въехавшего на лошади в кафе хулигана установила полиция Текели

18 Ноября 2019 19:47
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Въехавшего на лошади в кафе хулигана установила полиция Текели

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Факт был зарегистрирован 17 ноября в городе Текели, где в одно из городских кафе поздно вечером въехал на лошади всадник, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Видео хулиганства направили на страницу областной полиции в Инстаграм @police_almobl.

«Размещенное в социальных сетях видео полицейские тщательно изучили и в ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в хулиганстве был установлен. Хулиган оказался 32–летним жителем Текели, который был задержан и доставлен в полицию, а собранный по факту материал направлен в суд», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Подозреваемый привлечен к ответственности по ст.434 КоАП РК (Мелкое хулиганство) и согласно решению талдыкорганского административного суда следующие пять суток он проведет под арестом.
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Ключевые слова: Алматинская область, МВД РК,
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Хасан Еспанов

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