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    06:29, 12 Июнь 2023 | GMT +6

    В Египте загорелась яхта с туристами

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    Telegram-канал Mash
    РИАМО. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел в воскресенье на борту туристического судна в Красном море у берегов Египта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    По его данным, на борту прогулочного судна находились 29 человек, в том числе 12 туристов из Великобритании. Пожар произошел в море недалеко от курорта Марса-Алям, к катеру незамедлительно направились службы спасения. По последним данным, все находившиеся на борту туристы и члены экипажа были спасены и доставлены на берег, о пострадавших не сообщается.

    В то же время телеканал Al Arabiya утверждает, что по меньшей мере трое британских туристов на данный момент числятся пропавшими без вести. Власти Египта и Великобритании данную информацию пока не комментировали.

    Что стало причиной возгорания, неизвестно.


    Теги:
    Туризм Египет Мировые новости Происшествия
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