В Египте загорелась яхта с туристами

РИАМО. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел в воскресенье на борту туристического судна в Красном море у берегов Египта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По его данным, на борту прогулочного судна находились 29 человек, в том числе 12 туристов из Великобритании. Пожар произошел в море недалеко от курорта Марса-Алям, к катеру незамедлительно направились службы спасения. По последним данным, все находившиеся на борту туристы и члены экипажа были спасены и доставлены на берег, о пострадавших не сообщается.

В то же время телеканал Al Arabiya утверждает, что по меньшей мере трое британских туристов на данный момент числятся пропавшими без вести. Власти Египта и Великобритании данную информацию пока не комментировали.

Что стало причиной возгорания, неизвестно.