В Египте загадочная болезнь поразила сотни жителей одной из деревень

КАИР. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения Египта опубликовало в воскресенье заявление после того, как жители провинции Кена пожаловались на появление «загадочной» болезни, которой заразились около 250 человек в местной деревне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Egypt Independent.

В заявлении говорится, что симптомы, от которых страдают пациенты в селе Аль-Алекат, не имеют единой картины, все они проявляются от легкой до умеренной степени и поэтому не требуют госпитализации.

Среди симптомов лихорадка, боль в костях и усталость, продолжающиеся от трех до пяти дней.

В министерстве отметили, что эти симптомы являются общими для многих заболеваний, таких как простуда и грипп, гастроэнтерит и лихорадка, которые могут распространяться из-за жары и исчезать, если больной отдыхает и принимает жаропонижающие средства, а также пьет достаточно количество жидкости.

Для расследования «загадочной» болезни в деревню были отправлены группы профилактической и терапевтической медицины и эпидемиологического надзора, а также были взяты необходимые анализы и образцы у пациентов.

На фоне сообщений о неизвестной болезни в Египте надзорный орган Российской Федерации ужесточил санитарные меры на рейсах из Египта.