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В Египте выпустят антологию казахской поэзии и прозы на арабском языке

12 Октября 2018 19:03 90
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В Египте выпустят антологию казахской поэзии и прозы на арабском языке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2019 году в Египте выйдет в свет антология казахской поэзии и прозы на арабском языке. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Египте Арман Исагалиев на брифинге в МИД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Хочу особо отметить программу «Рухани жаңғыру», которая вызвала большой интерес египтян к Казахстану. В текущем году в рамках этой программы мы провели несколько мероприятий. В частности, мы перевели трилогию Ильяса Есенберлина «Кочевники» на арабский язык и подарили всем библиотекам. В 2019 году мы планируем при участии Посольства выпустить антологию казахской поэзии и прозы на арабском языке», - сказал Арман Исагалиев.

Кроме того, по словам дипломата, сейчас производится перевод на арабский язык телесериала «Қазақ хандығы», который покажут на египетских телеканалах.

«В целом программа «Рухани жаңғыру» послужила еще большей популяризации Казахстана и пробудила еще больший интерес к нашей стране. Мы думаем, что это в свою очередь повлияет на поток туристов в нашу республику», - резюмировал посол.

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Ключевые слова: Египет, МИД РК, Рухани жаңғыру,
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Автор:

Серик Сабеков

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