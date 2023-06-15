В Египте мумифицируют напавшую на россиянина акулу

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Специалисты египетского Института морских наук и заповедников Красного моря приступили к работам по мумификации акулы, которая 8 июня убила гражданина РФ Владимира Попова у побережья Хургады, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Рыбаки выловили хищника и передали ученым, а те приступили к процедуре мумификации.

Сотрудники египетского института морских наук и заповедников Красного моря начали бальзамировать акулу.

Хищная рыбина растерзала 23-летнего россиянина в нескольких метрах от берега. Оказалось, что акула несколько часов кружила возле пляжа.

Родом из Архангельска, молодой человек пару месяцев назад переехал в Хургаду. Вместе с отцом купил апартаменты. Через месяц парню исполнилось бы 24.