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    07:23, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    В Египте акула откусила девушке руку

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    Хищник укусил египтянку за плечо, когда она купалась у отельного пляжа. Она потеряла много крови, но ее смогли достать из воды. Девушку госпитализировали без сознания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Газета. RU».

    Инцидент произошел в египетском курорте Дахаб.

    Местные службы организовали поиск акулы, но пока безрезультатно. Пляж, который находится примерно в 100 км от Шарм-Эль-Шейха, временно закрыли.

    Это второй случай нападения акулы на человека в Египте за три месяца, в июне жертвой хищника стал россиянин, его не смогли спасти.


    Теги:
    Египет Мировые новости Происшествия, ЧС
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