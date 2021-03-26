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В Египте 32 человека погибли при столкновении поездов

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
26 Марта 2021, 18:35
В Египте 32 человека погибли при столкновении поездов

КАИР. ТАСС - КАЗИНФОРМ - 32 человека погибли и по меньшей мере 66 пострадали в пятницу в результате столкновения двух пассажирских поездов на юге Египта. Такие данные приводит министерство здравоохранения республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в провинции Сохаг к югу от Каира. В результате столкновения три вагона перевернулись. По данным Минздрава, на место происшествия были направлены 36 машин скорой помощи, которые доставляют пострадавших в близлежащие больницы.

Генпрокуратура Египта распорядилась начать расследование катастрофы, а министр транспорта Камель аль-Вазир - задержать машинистов двух поездов. Создана специальная комиссия следователей, работу которой под личный контроль взял премьер-министр страны Мустафа Мадбули. Из-за аварии полностью остановлено движение поездов в южном направлении.


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