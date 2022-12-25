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В Египте 28 человек пострадали из-за обрушения металлических конструкций в спорткомплексе

25 Декабря 2022, 23:00
В Египте 28 человек пострадали из-за обрушения металлических конструкций в спорткомплексе

ТАСС. КАЗИНФОРМ – По меньшей мере 28 человек пострадали в результате обрушения металлических конструкций на одной из трибун спорткомплекса имени Хасана Мустафы в городе 6 Октября близ Каира, где вечером в субботу проходил баскетбольный матч на суперкубок между командами «Аль-Ахли» (Каир) и «Аль-Иттихад» (Александрия). Об этом сообщает информационный портал Ahram Online, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

В связи с ЧП игра была прервана. Как отметили в Минздраве Египта, для эвакуации пострадавших была задействована 21 машина скорой помощи. Причиной обрушения конструкций на трибуне официальные лица называют действия болельщиков.

Спорткомплекс имени Хасана Мустафы открылся в 2020 году и с тех пор принимает соревнования по нескольким видам спорта, включая баскетбол и гандбол.

Фото: Ahram Online.


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