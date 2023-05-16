В эффективности налоговых льгот сомневается Наталья Годунова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова высказала сомнение в эффективности налоговых льгот для предпринимателей, предусмотренные законодательством РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы провели аудит налоговых льгот. Выпадающие доходы от налоговых льгот оценочно за 2018-2021 год составили свыше 30 трлн тенге. Но дело не в том, что государство предоставило 30 трлн тенге льгот для предпринимателей, а в том, что не мониторится эффект от этих льгот, насколько они эффективны, нужно ли их пролонгировать дальше и пользуются ли предприниматели этими льготами», - сказала Наталья Годунова в ходе презентации отчетов Правительства и высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2022 год в Мажилисе.

«Сейчас мы все вместе разбираемся в этой большой теме, и я думаю, она найдет отражение в проекте Налогового и Бюджетного кодексов», - добавила спикер.

Ранее Н. Годунова озвучила отчет об исполнении республиканского бюджета за 2022 год. Спикер отметила незначительный рост группы населения с наименьшими доходами, которая на сегодня составляет около 10% от общего числа казахстанцев.