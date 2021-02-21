В ЕЭК предложили создать платформу в области академической мобильности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С такой инициативой выступили член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян и вице-президент Российского союза ректоров, ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий на втором заседании президиума Научно-технического совета при председателе Коллегии ЕЭК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

«Предлагаем создать платформу в области академической мобильности и начать с АПК и промышленности, так как экономику любой страны создает, прежде всего, реальный сектор. Это предоставит возможность студентам из наших стран обучаться в вузах-лидерах, имеющих наиболее сильную специализацию, а также будет способствовать популяризации самого Союза, – отметил министр ЕЭК. – В качестве одного из инструментов развития академической мобильности полагаю важным рассмотреть возможность создания соответствующего Евразийского фонда, который мог бы оказывать финансовую поддержку, в том числе в виде грантов, для обучающихся и преподавателей по наиболее прогрессивным и востребованным специальностям». Министр ЕЭК привел примеры успешного практического воплощения таких инициатив – общеевропейскую программу Erasmus+ и Немецкую службу академических обменов (DAAD).

«Мы считаем это не гипотезой, а аксиомой: если у государства или сообщества дружественных государств нет инструментов влияния на молодые элиты других стран, которые в дальнейшем будут определять внутреннюю и внешнюю политику, если мы для своих студентов не создадим условия получения современных знаний и изучения передовых технологий за рубежом и внутри своих стран, мы априори всегда будем отставать от зарубежных партнеров и наши международные конкурентные преимущества будут девальвироваться», – отметил Дмитрий Ендовицкий.

Артак Камалян и Дмитрий Ендовицкий подчеркнули, что человеческий капитал и технологическое развитие играют ключевую роль в обеспечении устойчивого экономического роста и процветания. Эти факторы наравне с наращиванием инвестиций в инфраструктуру стали локомотивом роста как западных, так и некоторых восточных стран. «Страны, показавшие ускоренный экономический прогресс, например, Израиль, Южная Корея, государства ЕС, делают значительные вложения в образование и науку. Например, в Израиле эти расходы на душу населения составляют около 4,4 тыс. долларов, в Германии – 3,5 тыс. долларов, в Южной Корее –2,8 тыс. долларов. В странах ЕАЭС этот показатель варьируется от 76 долларов в Кыргызстане до 620 долларов в России. Разница, как мы видим, очевидна , – рассказал министр ЕЭК. – Кроме того, углубление интеграционных процессов в научно-инновационной деятельности и образовании имеют в Союзе неоспоримо важное значение. Чтобы создать более надежную инновационную экосистему, необходимо накопление человеческого капитала».

Необходимость развития академической мобильности в ЕАЭС отмечают и представители делового сообщества. Например, для определения потребностей бизнеса в профессиональных кадрах Торгово-промышленная палата России (ТПП) реализует проект по созданию «Кадрового барометра МСП». Полученная информация станет основанием для организации подготовки и переподготовки кадров, а также стажировок. Развитие сотрудничества ЕЭК и ТПП по распространению этого проекта в странах Союза позволит обеспечить предприятия квалифицированными специалистами по наиболее востребованным и прогрессивным специальностям.

Вопрос о возможности развития академической мобильности в ЕАЭС, включая соответствующий евразийский фонд, будет проработан в ЕЭК. Такое решение приняли участники заседания президиума НТС. Для реализации инициативы будут проведены рабочие встречи с представителями вузов, бизнеса, уполномоченных органов стран Союза. Определение правовых возможностей и источников финансирования – основные задачи, которые предстоит решить.