Самат Кулмамбетов получил назначение в ЕЭК

Директором Департамента функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии назначен Самат Кулмамбетов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Самат Кулмамбетов родился в 1978 году в Бишкеке. Окончил Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры (специализация – «Мировая экономика»).

Трудовую деятельность начал в 2001 году в отделе макроэкономики Центра экономических и социальных реформ при Министерстве финансов Кыргызской Республики, проработав в должностях специалиста I категории и ведущего специалиста.

С июня 2004 по февраль 2006 годов работал ведущим, а затем главным специалистом отдела таможенно-тарифной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Кыргызской Республики.

В 2006–2007 годах – главный специалист, заведующий отделом таможенно-тарифного и нетарифного регулирования Министерства промышленности, торговли и туризма Кыргызской Республики.

С апреля 2007 по январь 2018 годов – заведующий отделом таможенной политики и нетарифного регулирования, начальник управления таможенно-тарифной политики в Министерстве экономического развития и торговли Кыргызской Республики.

С января 2018 года по май 2021 года – заместитель заведующего отделом по делам Евразийского экономического союза, заместитель заведующего отделом международного сотрудничества и интеграции Аппарата Правительства Кыргызской Республики, заместитель заведующего отделом – руководитель секретариата специального представителя Правительства Кыргызской Республики по делам в Евразийском экономическом союзе Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

С мая 2021 года по март 2023 года – заместитель заведующего отделом по делам Евразийского экономического союза управления по подготовке решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

С марта 2023 по апрель 2024 годов – заведующий сектором по делам Евразийского экономического союза отдела внешней политики Администрации Президента Кыргызской Республики.

2 мая 2024 года назначен на должность директора Департамента функционирования внутренних рынков ЕЭК.

Награды

Нагрудный знак «Отличник экономики» Министерства экономики и антимонопольной политики КР.

Нагрудный знак «Отличник государственной службы КР».

Медаль «За вклад в развитие Евразийского экономического союза».

Нагрудный знак «За заслуги» III степени Министерства экономики и коммерции КР.

Нагрудный знак «За вклад в развитие Евразийского экономического союза».