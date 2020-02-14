В единый медиахолдинг «Saryarqa aqparat» объединились две газеты в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В целях модернизации газет «Ortalyq Qazaqstan» и «Индустриальная Караганда» постановлением акимата Карагандинской области было принято решение об объединении двух областных печатных изданий в единый медиахолдинг - ТОО «Saryarqa aqparat», передает МИА «Казинформ».

В состав медиахолдинга вошли Центр анализа и прогнозирования и проектный офис «Рухани жаңғыру».

Обе редакции положительно приняли решение о слиянии в одно ТОО. Такого подхода, как объединение газет в единый медиахолдинг, требуют современные реалии. При этом обе газеты будут работать, как и раньше, под прежними названиями.

Сегодня заместитель акима области Абзал Нукенов представил нового руководителя ТОО «Saryarqa aqparat» Қамбара Ахметова.

Ахметов Қамбар 1978 года рождения, уроженец Актогайского района Карагандинской области. Выпускник КарГУ имени Е. А. Букетова.

Свою деятельность в сфере журналистики начал в городской газете «Балқаш өңірі».

С 2004 до 2006 года был корреспондентом областной газеты «Орталық Қазақстан». Позже работал в областной газете «Балқантау».

В 2005-2008 годах представлял Карагандинскую область в «Қазақстан баспасөз клубы».

С 2007 до 2014 года проработал корреспондентом республиканской газеты «Айқын».

Возглавлял информационное агентство Baq.kz, отдел интернет-проектов в АО «РТРК «Қазақстан», медиаредакцию интернет-ресурса «Электронная партия» партии «Нұр Отан».

В 2016 году стал советником министра информации и коммуникаций РК.

С 2018 года работал заместителем главного редактора республиканской газеты «Егемен Қазақстан».

Награжден Благодарственным письмом Президента РК, медалью «Ақпарат саласының үздігі» от Министерства информации и коммуникаций РК.