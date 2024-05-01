В единстве и солидарности заключается могучая сила нашего народа — Премьер-министр РК
Премьер-министр РК Олжас Бектенов поздравил казахстанцев с Днем единства народа Казахстана, передает агентство Kazinform.
— В нашей стране в атмосфере дружбы, равенства и взаимопонимания проживают представители различных национальностей. Для всех граждан, независимо от этнической, расовой и религиозной принадлежности, земля Казахстана — это наш общий дом, где тепло, спокойно и безопасно. Мы также едины в своем стремлении к стабильному и благополучному будущему, — заявил глава Правительства.
Он отметил, что этой весной наша страна столкнулась с беспрецедентными по своей масштабности паводками.
— В борьбе со стихией объединилось все казахстанское общество, проявив гуманизм и высокую гражданскую ответственность. Это послужило еще одним доказательством того, что в единстве и солидарности заключается могучая сила нашего народа. Уважаемые казахстанцы, искренне желаю каждой семье мира, добра, благополучия и процветания! Пусть под нашим единым шаныраком всегда царят покой, дружба, взаимоуважение и согласие! — заявил Олжас Бектенов.