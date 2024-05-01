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    09:19, 01 Май 2024 | GMT +6

    В единстве и солидарности заключается могучая сила нашего народа — Премьер-министр РК

    бектенов
    Фото: Правительство РК

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов поздравил казахстанцев с Днем единства народа Казахстана, передает агентство Kazinform.

    — В нашей стране в атмосфере дружбы, равенства и взаимопонимания проживают представители различных национальностей. Для всех граждан, независимо от этнической, расовой и религиозной принадлежности, земля Казахстана — это наш общий дом, где тепло, спокойно и безопасно. Мы также едины в своем стремлении к стабильному и благополучному будущему, — заявил глава Правительства.

    Он отметил, что этой весной наша страна столкнулась с беспрецедентными по своей масштабности паводками.

    — В борьбе со стихией объединилось все казахстанское общество, проявив гуманизм и высокую гражданскую ответственность. Это послужило еще одним доказательством того, что в единстве и солидарности заключается могучая сила нашего народа. Уважаемые казахстанцы, искренне желаю каждой семье мира, добра, благополучия и процветания! Пусть под нашим единым шаныраком всегда царят покой, дружба, взаимоуважение и согласие! — заявил Олжас Бектенов.

    Теги:
    День единства народа Казахстана Казахстанцы Поздравления Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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