В единстве и солидарности заключается могучая сила нашего народа — Премьер-министр РК

Премьер-министр РК Олжас Бектенов поздравил казахстанцев с Днем единства народа Казахстана, передает агентство Kazinform.

— В нашей стране в атмосфере дружбы, равенства и взаимопонимания проживают представители различных национальностей. Для всех граждан, независимо от этнической, расовой и религиозной принадлежности, земля Казахстана — это наш общий дом, где тепло, спокойно и безопасно. Мы также едины в своем стремлении к стабильному и благополучному будущему, — заявил глава Правительства.

Он отметил, что этой весной наша страна столкнулась с беспрецедентными по своей масштабности паводками.