НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ЕАЭС закреплена ответственность Армении за защиту конфиденциальной информации. Соответствующий Закон «О ратификации Протокола о присоединении Республики Армения к Соглашению о порядке защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение при осуществлении Евразийской экономической комиссией полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции от 12 ноября 2014 года» приняли депутаты Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С момента формирования Евразийского экономического союза прошло 5 лет. За этот период к ЕАЭС присоединились также Республика Армения и Кыргызская Республика. В рамках ЕАЭС для государств-членов созданы благоприятные условия для проведения единой скоординированной политики в части улучшения антимонопольного законодательства. Евразийская экономическая комиссия имеет наднациональные полномочия и осуществляет контроль за соблюдением общих правил конкуренции, в том числе по пресечению нарушений на трансграничных рынках, если это влечет негативное влияние на конкуренцию», - сказал на пленарном заседании Сената председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин.

Он также напомнил, что при рассмотрении ЕЭК заявлений, проведении расследований и рассмотрении дел о нарушениях общих правил конкуренции на трансграничных рынках, конфиденциальная информация охраняется нормами Соглашения о порядке защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение.

«Данное Соглашение подписано 12 ноября 2014 года Республикой Казахстан совместно с Российской Федерацией и Республикой Беларусь. В соответствии с ратифицируемым Протоколом Республика Армения присоединяется к Соглашению. Присоединение Республики Армения к данному Соглашению позволит обеспечить ее полноправное участие в реализации полномочий ЕЭК по контролю за соблюдением общих правил конкуренции на трансграничных рынках в отношении субъектов государств-членов ЕАЭС», - заключил С. Жумангарин.