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В ЕАЭС ведутся совместные исследования по разработке вакцин и тест-систем против COVID-19

30 Ноября 2021 18:19
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В ЕАЭС ведутся совместные исследования по разработке вакцин и тест-систем против COVID-19

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Страны Евразийского экономического союза обеспечили взаимный обмен информацией об эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии, на заседании Коллегии комиссии 29 ноября министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко рассказал о ходе реализации Комплексного плана мероприятий в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия против COVID-19.

«На сегодняшний день страны ЕАЭС обеспечили взаимный обмен информацией об эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и проводимых противоэпидемических мероприятиях, - говорится в сообщении.- Проводятся совместные научные исследования в целях разработки вакцин и диагностических тест-систем в отношении инфекционных заболеваний, включая исследования по COVID-19. Осуществляется проведение совместных учений специалистов профильных организаций с целью отработки мер реагирования на вспышки актуальных и неизвестных (новых) инфекционных заболеваний».

В рамках реализации этого плана приняты рекомендации Коллегии ЕЭК по обеспечению проведения профилактических мер при движении грузовых автотранспортных средств по маршрутам «зеленых коридоров», при возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения и авиапассажирских перевозок в гражданской авиации. Разработаны рекомендации, регламентирующие согласованный алгоритм реагирования на вспышки инфекционных заболеваний и по лабораторной диагностике коронавирусной инфекции COVID-19.

Реализация в странах Союза мероприятий Комплексного плана способствовала более эффективному контролю за распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и повысила потенциал систем здравоохранения для принятия ответных мер при появлении новых инфекционных заболеваний на территории ЕАЭС.

Справка. Комплексный план краткосрочных и долгосрочных мероприятий, направленных на планомерное укрепление системы общественного здравоохранения, наращивания потенциала в области обеспечения готовности эпидемиологического надзора и разработки эффективных средств диагностики и вакцин против COVID-19 утвержден в 2020 году распоряжением Евразийского межправительственного совета.

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#Здравоохранение   #ЕАЭС   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Нарымбек Исмагулов

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