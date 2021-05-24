В ЕАЭС создан общий рынок драгоценных металлов и камней

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - 24 мая вступило в силу Соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза от 22 ноября 2019 года. Документ позволит обеспечить свободное перемещение ювелирных изделий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Соглашение предусматривает, что для участников ювелирного рынка стран ЕАЭС будут созданы условия для взаимного признания пробирных клейм государств Союза, благодаря которому не потребуется повторного клеймения. Как ожидается, это позволит снизить временные и финансовые затраты предпринимателей, а также активизировать внутренний рынок ЕАЭС», – отметил министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян.

Для обеспечения в Союзе взаимного признания пробирных клейм страны ЕАЭС будут проводить перекрёстные обзорные визиты. Это позволит убедиться, что пробирные инспекции работают на приемлемом уровне и соответствуют требованиям к опробованию, анализу и клеймению, которые утверждены в Союзе. По итогам обзорных визитов все страны должны будут получить положительное заключение о соответствии уровня госконтроля для свободного перемещения ювелирных изделий.

По словам министра ЕЭК, разработка и ратификация международного договора – долгий процесс, однако совместными усилиями удалось сблизить позиции государств-членов и прийти к общему знаменателю. Рынок драгоценных металлов и камней непростой с точки зрения регуляторики. Соглашение – это первый шаг к формированию полноценного общего евразийского ювелирного рынка.

Как отметил министр ЕЭК, предусмотрено, что национальные уполномоченные органы будут обмениваться информацией о нарушениях в рамках трансграничной торговли с тем, чтобы своевременно предпринимать соответствующие меры и не допускать обращения некачественной ювелирной продукции на евразийском рынке.

Рынок ювелирных изделий в странах ЕАЭС еще недостаточно реализовал свой потенциал – взаимный товарооборот находится на скромном уровне. В предпандемийный период взаимная торговля составляла порядка 126 млн долларов США. Это без учета ситуации прошлого года, которая оказала существенное влияние на рынок, сократив его примерно на 30%. Вместе с тем совокупный объем экспорта ювелирных изделий на рынке третьих стран практически в пять раз превышает объем взаимной торговли (705 млн долларов США).

«Это говорит о существенном потенциале нашего внутреннего ювелирного рынка, который необходимо реализовать. Одновременно подчеркну, что импорт ювелирных изделий в Союз пока ещё тоже находится на высоком уровне по сравнению с взаимной торговлей (505 млн долларов США). Поэтому необходимо создавать благоприятные условия для нашего внутреннего рынка», – сказал министр ЕЭК.

Соглашение создаст условия в том числе для появления в ЕАЭС кооперационных проектов, которые позволят объединить производителей и национальные компетенции ювелирного дела для выхода евразийской ювелирной продукции на глобальные рынки.

Основные преимущества евразийского ювелирного рынка для потребителей – это гарантия качества, доступные цены, расширенный ассортимент, а также повышение защиты прав потребителей стран ЕАЭС. Покупать ювелирную продукцию станет во многом безопаснее за счет сближения в Союзе национального пробирного контроля и создания предсказуемого и понятного пространства доверия для потребителей. Обеспечить это удастся на основе лучших мировых практик, которые отражены в соглашении. Например, практика обзорных визитов, которые активно применяются в международных организациях в сфере драгоценных металлов и камней.

Соглашение было подписано в 2019 году премьер-министрами стран ЕАЭС. В 2020-2021 годах документ ратифицировали Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан, Казахстан.

Напомним, 19 апреля 2021 года Президентом Казахстана подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза».