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В ЕАЭС создается интегрированная система для назначения и выплаты пенсий

Автор:  
Нарымбек Исмагулов
25 Декабря 2020, 01:20
В ЕАЭС создается интегрированная система для назначения и выплаты пенсий

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - По итогам заседания Совета Евразийской экономической комиссии, прошедшего 23 декабря, утвержден порядок взаимодействия стран Евразийского экономического союза с Комиссией по вопросам назначения и выплаты пенсий трудящимся. Об этом 24 декабря в ходе брифинга сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках прошедшего заседания Совета ЕЭК члены Совета утвердили порядок взаимодействия между уполномоченными и компетентными органами стран Союза и Комиссией по вопросам назначения и выплаты пенсий трудящимся», - сказала И.Малкина.

«Обмен информацией будет осуществляться посредством интегрированной информационной системы Союза. Трудящимся наших стран будет достаточно заполнить анкету и отдать ее в компетентный орган государства проживания или государства трудоустройства. Напомню, страны завершили ратификацию соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся ЕАЭС. Ожидаем, что в ближайшее время оно вступит в силу», - добавила она.

Также представитель ЕЭК сообщила, что в ходе заседания Совет ЕЭК утвердил технический регламент о требованиях к магистральным трубопроводам для транспортирования жидких и газообразных углеводородов.

«Регламент определяет требования при проектировании, эксплуатации, в том числе консервации, ликвидации, а также правила оценки соответствия трубопровода требованиям техрегламента. Предполагается, что регламент вступит в силу с 1 июля 2021 года», - сказала И.Малкина.


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