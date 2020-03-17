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В ЕАЭС примут совместные меры по борьбе с распространением коронавируса
17 Марта 2020 14:49
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Совет Европейской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение обнулить или снизить пошлины на некоторые медицинские товары, которые используются для профилактики и борьбы с распространением коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ЕЭК.
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Решение принято по результатам рассмотрения предложений армянской и кыргызской сторон о выработке согласованных мер и рекомендаций в связи с распространением COVID-19.
Как подчеркнул Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, принципиальное решение принято. В ближайшее время эксперты сторон согласуют конкретный перечень товаров, необходимых для предупреждения и предотвращения распространения вирусной инфекции.
Кроме того, члены Совета поручили Коллегии ЕЭК сформировать рабочую группу для принятия оперативных мер и обмена информации в целях обеспечения макроэкономической стабильности, взаимной торговли товарами и свободы передвижения рабочей силы на пространстве ЕАЭС в условиях распространения коронавируса.
Ключевые слова: Экономика, ЕАЭС, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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