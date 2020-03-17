В ЕАЭС примут совместные меры по борьбе с распространением коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Совет Европейской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение обнулить или снизить пошлины на некоторые медицинские товары, которые используются для профилактики и борьбы с распространением коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ЕЭК.

Решение принято по результатам рассмотрения предложений армянской и кыргызской сторон о выработке согласованных мер и рекомендаций в связи с распространением COVID-19.

Как подчеркнул Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, принципиальное решение принято. В ближайшее время эксперты сторон согласуют конкретный перечень товаров, необходимых для предупреждения и предотвращения распространения вирусной инфекции.





