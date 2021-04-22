В ЕАЭС предложили задействовать творческий потенциал граждан для экономического развития

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Перспективы реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, разработку механизмов целевого содействия экономическому развитию, а также роль инноваций, цифровых и «зеленых» технологий обсудили участники делового форума «Стратегия опережающего развития Евразийского экономического союза», который прошел в Москве. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев подчеркнул, что страны ЕАЭС имеют достаточно знаний и опыта для выстраивания эффективной системы научно-технического развития.

«Смена технологических и мирохозяйственных укладов открывает огромные возможности для развития экономики. Эти возможности практически реализуются группой стран Юго-Восточной Азии. К примеру, Китай демонстрирует в первом квартале промышленный рост порядка 30%, – отметил Сергей Глазьев. – В ЕАЭС базовым элементом стратегии опережающего развития может стать ноономика. Это новый подход и видение перспектив экономического развития на основе знаний и активизации творческого потенциала личности».

Президент Вольного экономического общества России, президент Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов представил концепцию ноономики, основанной на передовых знаниях, снижении значения института собственности, социализации общества и так называемом «солидаризме».

«Базовые тенденции экономики крутятся вокруг человека, – отметил Сергей Бодрунов. – Стратегия России и ЕАЭС должна быть направлена на формирование привлекательной модели жизни наших граждан».

По словам президента Вольного экономического общества, потенциал опережающего развития ЕАЭС заключается в высоком уровне развития науки, образования, культуры и некоторых сфер высокотехнологичных производств, а также в уникальном историческом опыте.

Министр по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян остановился на вопросах оборота данных в ЕАЭС.

«Внедрение новых технологий происходит очень быстро, количество данных постоянно растёт. Нам необходимо сделать так, чтобы, с одной стороны, оборот данных был свободным, а с другой стороны, были учтены риски безопасности. Наша основная задача – сформулировать условия работы внутри Союза и синхронизировать их с международными практиками. Планируем, что к 2025 году мы это сделаем и примем соглашение об обороте данных», – сказал Гегам Варданян.

О перспективах развития цифровых технологий в таможенной сфере рассказал министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Олег Панкратов. Акцент на развитии именно цифровых технологий в таможенном деле закреплен в Стратегии деятельности блока по таможенному сотрудничеству до 2025 года.

Стратегия содержит задачи полномасштабной цифровой трансформации таможенного администрирования, создания новой операционной модели таможни, базирующейся на управлении данными, управлении процессами и управлении изменениями.

Уже сейчас активно ведется работа по таким направлениям, как цифровая модернизация модели единой системы таможенного транзита Союза, которая будет основана на применении навигационных пломб, совершенствование таможенного администрирования международной электронной торговли, и другим.

«Реализация стратегии позволит упростить и одновременно качественно повысить эффективность внешнеэкономической деятельности для всех участников процесса в Евразийском экономическом союзе», – отметил Олег Панкратов.

Своим видением развития транзитного потенциала ЕАЭС в условиях цифровой трансформации также поделился первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов. По его словам, главный путь – это автоматизация и цифровизация всех процессов.

«Применение навигационных пломб – технология не новая, Китай около пяти лет успешно использует ее на практике. Пломба является, по сути, бортовым компьютером, на который можно записать любую информацию, это гарантии «бесшовного» прохождения грузов. В России почти 14 тысяч электронных навигационных пломб уже применены для контроля за транзитом так называемой санкционной продукции»», – сказал Руслан Давыдов.

Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач отметил значимость работы Комиссии по подготовке и утверждению Стратегии-2025, а также плана по ее реализации.

«Единство социально-экономических задач, здоровый прагматизм и взаимное доверие делают возможным достижение интеграционных целей Союза», – подчеркнул Дмитрий Вольвач, особо выделив ключевую роль ЕАЭС в формировании Большого Евразийского партнерства.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Дмитрий Курочкин остановился на вопросах развития промышленной кооперации в ЕАЭС и создании специальных условий финансирования совместных предприятий. «Мы сформировали рабочую группу, в которую вошли представители торгово-промышленных палат стран ЕАЭС, подготовили базовое предложение по принципам и механизмам поддержки кооперационных предприятий», – сказал Дмитрий Курочкин.

В рамках форума также прошли тематические сессии «Экономика нового формата: цифровая, инновационная, «зеленая». Вызовы и перспективы для Евразийского экономического союза» и «Образ ноономики как целевой ориентир евразийской интеграции». Участники рассмотрели предложения по развитию экспортоориентированных секторов экономики, стимулированию совместных научно-исследовательских работ, внедрению цифровых, инновационных и «зеленых» технологий.

Все предложения форума будут учтены при реализации Стратегии-2025.

